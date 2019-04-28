رياضة | زيدان يختار بديل "بوجبا" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يختار بديل "بوجبا" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي تانجي ندوميبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي، ضمن خططه للحصول على خدماته بالموسم المقبل.

يأتي توجيه أنظار مدريد نحو اللاعب الفرنسي، تحسبًا لفشل صفقة انتقال مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب المقابل المادي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ريال مدريد، التقى بممثلي الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط ليون، في الأيام الماضية للاتفاق على تفاصيل الصفقة.

ويحظى اللاعب بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للحصول على خدماته بالموسم المقبل.