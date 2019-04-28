رياضة | أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على النجم (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على النجم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي، التهنئة إلى نادي الزمالك عقب فوزه مساء اليوم علوى النجم الساحلي بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وغرد ميدو عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" :"اهم شيء في اي مباراة ذهاب وعودة إذا كانت المباراة الأولى على ملعبك اكسب وماتستقبلش هدف!! لو قدرت تجيب التاني ماشي بس اهم حاجه ماتستقبلش هدف".

وأضاف "مبروك ⁧‫الزمالك‬⁩ حقق المطلوب وأمامه شوط ثاني صعب في تونس!".