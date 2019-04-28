رياضة | تعرف على حظوظ الزمالك قبل مباراة العودة أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حظوظ الزمالك قبل مباراة العودة أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الزمالك على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

جاء هدف الزمالك عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

ويقام لقاء العودة بين الزمالك والنجم الساحلي يوم 5 مايو المقبل في عقر دار بطل تونس في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية.

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وجاء فوز الزمالك على بطل تونس بهدف يتيم ليدخل القلق إلى جماهير النادي الأبيض قبل مباراة العودة أمام النجم الساحلي في تونس خاصة مع قوة المنافس الذي هدد مرمى محمود جنش في أكثر من كرة هدف محقق في لقاء الذهاب مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب في الإسكندرية على أرض الزمالك ووسط جمهوره.

وبات الزمالك مطالب بالحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب بالفوز بهدف نظيف والخروج بالتعادل السلبي في لقاء الإياب أمام بطل تونس من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الفرصة الثانية أمام الزمالك في لقاء الإياب أمام النجم الساحلي هي تحقيق تعادل إيجابي بأي نتيجة من أجل التأهل للنهائي والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب في برج العرب بالإسكندرية.

الحالة الأخيرة أمام الزمالك هي الخسارة من النجم الساحلي بهدفين لهدف والاستفادة من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين من أجل انتزاع بطاقة التأهل لنهائي الكونفدرالية.