رياضة | تورينو يهزم ميلان في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تورينو يهزم ميلان في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز تورينو على ضيفه ميلان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب (أولمبيكو دي تورينو)، تقدم أصحاب الأرض عن طريق المهاجم أندريا بيلوتي (58) من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الإسباني أليخاندرو بيرينجر الهدف الثاني (69).

ولعب الروسونيري منقوصا من لاعب في الدقيقة 81 بعد طرد مدافعه أليسيو رومانيولي ببطاقة صفراء ثانية.

وبهذا الفوز، رفع تورينو رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس، فيما احتل الميلان المركز السابع بنفس الرصيد.