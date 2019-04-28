رياضة | الزمالك يهزم النجم الساحلي بهدف "كهربا" في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهزم النجم الساحلي بهدف "كهربا" في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفوز على نظيره النجم الساحلي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب بذهاب دور نصف النهائي بالبطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وباغت الزمالك مبكرا دفاع النجم الساحلي وتسديدة من إبراهيم حسن من مسافة بعيدة من ضربة حرة ولكنها تمر بجوار مرمى النجم .

وحاول لاعبو النجم تمرير الكرة بين الأقدام في وسط الملعب لامتصاص حماس لاعبي الزمالك ورد كهربا بعرضية ناحية اليسار على حدود منطقة الجزاء ويبعدها دفاع النجم في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 11 تلوح فرصة هدف للزمالك بعد عرضية من عبدالله جمعة كاد ان يقابلها أوباما ولكن لاعب النجم يبعد الكرة في اللحظات الأخيرة بعدها فرصة جديدة من ركلة حرة وتسديدة من خارج المنطقة يتصدى لها حارس النجم .

ويحاول كهربا التوغل واستقبال كرة من عبدالله جمعة لكن الحكم يشير للتسلل بعدها عرضية من طارق حامد كاد ان يقابلها إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تنتهى ركنية في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

ويسدد كهربا كرة قوية تمر أعلى العارضة بعدها يتمركز لاعبو النجم دفاعيا ويعتمدون على الكرات المرتدة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش .

وتستمر محاولات الزمالك لفتح ثغرات بدفاع النجم والضغط من العمق وجانبي الملعب لكنها أيضا لم تشكل خطورة على مرمى الفريق التونسي .

ويستمر ضغط الزمالك ولجوء لاعبو النجم لتعطيل الوقت واللعب مبكرا واستفاذ حماس اللاعبين بالتمرير وسط الملعب مع الاعتماد على المرتدات ويرسل كهربا عرضية يشتتها الدفاع في الدقيقة 32 من عمر المباراة .

وتوالت محاولات الزمالك ومن عرضية خطيرة من الجانب الأيمن عن طريق إبراهيم حسن تنتهى بتسديدة قوية من محمود عبد العزيز ولكنها تمر أعلى مرمى النجم في الدقيقة 35 من عمر المباراة .

ويسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول في الدقيقة 36 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من عبدالله جمعة يحاول تشتيتها الدفاع لتصل للسعيد داخل المنطقة الذي حولها عرضية لكهربا الذي سددها قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويحاول النجم الرد على هجوم الزمالك بتسديدة بعيدة المدى لكنها تصل سهلة في يد جنش بعدها يرد الزمالك بضغط قوي من محمود عبد العزيز واستخلاص رائع للكرة أنهاها بتسديدة زاحفة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فريق النجم الساحلي في الدقيقة 42 من عمر المباراة .

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ومع دخول الشوط للوقت الحاسم يحصل الزمالك على ركلة حرة إبراهيم حسن من الجهة اليمنى عرضية قوية أبعدها الدفاع بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

ومع انطلاق الشوط الثاني يستمر الضغط الزملكاوي مبكرا ويمرر عبدالله جمعة الكرة لأوباما لكنه كان في وضعية تسلل بعدها انطلاقة من كهربا ناحية اليسار وسط ملعب النجم ولكن حكم المباراة يحتسب خطأ على أوباما الذي مرر الكرة في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

ويحصل النجم على ركنية تمر عرضية ويحولها بوغطاس برأسية لكنها تعلو مرمى جنش بعدها يرد الزمالك بهجمة بعرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها عمر السعيد برأسية وتمر بجوار مرمى النجم في الدقيقة 52 من عمر المباراة .

وفرصة للنجم بعد كرة طولية ولمسة رأسية من لاعب الفريق التونسي على حدود منطقة الجزاء وتنتهى بتسديدة ولكن تمر بجوار مرمى جنش في الدقيقة 54 بعدها يحاول النجم جاهدا لتعديل النتيجة ولكن بدون خطورة .

وفرصة جديدة للنجم بعد عرضية من ناحية اليمين ويقابلها المساكني برأسية قوية ينقذها جنش إلى ركلة ركنية في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعدها يدفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول أحمد سيد “زيزو” بدلا من إبراهيم حسن لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

ويحاول الزمالك بعرضية من كهربا ناحية اليسار ولكن لم يقابلها أحد ودفاع النجم يبعدها عن منطقة الخطورة بعدها يستمر محاولات الفريقين ولكن بدون خطورة على كلا المرميين .

وفي الدقيقة 70 تضيع فرصة خطيرة للزمالك بعد خروج خاطئ من حارس النجم وترتد الكرة ويسددها النقاز ولكن دون اتقان والمرمى خالي وتمر أعلى شباك النجم لتضيع معها فرصة هدف محقق للزمالك .

ويحاول الزمالك تعزيز النتيجة مع تأمين المنطقة الدفاعية في ظل اندفاع النجم في الهجوم لتعديل النتيجة ويقع النقاز في مصيدة التسلل بعد كرة طولية من وسط الملعب في الدقيقة 72 من عمر المباراة .

وفرصة جديدة للفريق التونسي بعد تمريرات خارج منطقة الجزاء تصل لمهاجم النجم ويسددها من لمسة واحدة ينقذها جنش ويحافظ على مرماه .

ويدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول محمد إبراهيم بدلا من كهربا في الدقيقة 77 من عمر المباراة ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر عرضية ولمسة رأسية ولكن دفاع النجم يسيطر على الكرة في النهاية .

وتدخل المباراة في الدقائق العشرة الأخيرة وينحصر اللعب في وسط الملعب من جانب الفريقين ويتوغل حمدي النقاز ويحولها عرضية على حدود منطقة الجزاء وتصدي من دفاع النجم يبعدها عن المنطقة .

ويدفع الزمالك بآخر تغييراته بنزول حميد أحداد بدلا من أوباما في الدقيقة 85 من عمر المباراة ويحصل النجم على ركلة حرة على حدود المنطقة ينقذها جنش بعيدا عن مرماه إلى ركنية تمر عرضية من جديد ورأسية من مهاجم النجم وتمر بجوار القائم .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع تمر بدون جديد