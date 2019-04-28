رياضة | ريال مدريد يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رايو فاليكانو بالدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رايو فاليكانو بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق ريال مدريد هزيمة مفاجئة أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، علي ملعب "فاليكاس" ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الأسباني "الليجا".

جاء هدف رايو فاليكانو الوحيد عبر اللاعب أدريان إمباربا في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد رايو فاليكانو إلي 31 نقطة، ويتقدم للمركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الأسباني، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد الثاني برصيد 74 نقطة.

يذكر أن فريق برشلونة توج بلقب الدوري الأسباني بشكل رسمي للمرة الـ26 في تاريخه، بعد فوزه أمس على ليفانتي بهدف دون رد، وهو الفوز الذي رفع رصيده إلي 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط عن أتليتكو، غير أن الفريق الكتالوني يتفوق في المواجهات المباشرة.