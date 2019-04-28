رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. نجم البارسا يحسم مستقبله وميسي يحدد مصير فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. نجم البارسا يحسم مستقبله وميسي يحدد مصير فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الأحد الموافق 28/4/2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بفريق الكرة بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 28/4/2019:

- زيدان يتحدى برشلونة والبايرن ويطلب صفقة جديدة

يفكر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الأسباني في الحصول على خدمات الدولي الإسباني مارك روكا لاعب إسبانيول وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تقرير صادر اليوم الاحد من العاصمة الإسبانية مدريد أكدت مجلة " دون بالون " دخول الريال في منافسة قوية مع برشلونة للحصول على خدمات اللاعب بسبب المستوى الملفت الذي قدمه مع الفريق الاندلسي.

ويرغب زيدان في الحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط خاصةً بعد إقتراب الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش من الرحيل عن صفوف المرينجي.

في المقابل يسعى برشلونة لضم روكا ليكون إلى جانب زخيرة وسط الميدان والبقاء على دكة البدلاء تمهيداً لإصابة أي من اللاعبين وبسبب تقدم بوسكيتس في العمر.

ولا تقتصر إهتمامات الاندية الكبرى على الريال وبرشلونة فحسب بل يسعى البايرن للحصول على خدمات اللاعب الذي يشارك مع إسبانيول منذ العام 2016.

- فالفيردي يكشف سبب عدم مشاركة "ميسي" أساسيا أمام ليفانتي

كشف ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سبب عدم مشاركة الارجنتيني ليونيل ميسي اساسيًا في مباراة الفريق أمس ضد ليفانتي، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية:" ميسي لم يكن يجب أن يلعب سوى 45 دقيقة، لأن لدينا مباراة كبيرة يوم الأربعاء ويجب أن يكون جاهزًا، ميسي هو بطلنا ولا يمكننا إنكار ذلك".

وأضاف: " إذا ما كنت سأختار بطلًا لهذه الرواية في برشلونة سيكون ميسي، لأن له دورًا كبيرًا ومؤثرًا دائمًا في الألقاب التي يحققها الفريق، لأن طموحه دائمًا ما يدفعنا لتطوير أنفسنا للبحث عن الأفضل".

وأكد على سعادته بالتتويج بلقب الدوري الاسباني للمرة الثانية على التوالي.

وتوج برشلونة بالدوري الاسباني للمرة الـ26 في تاريخه بعد فوزه على ليفانتي 1-0 أمس، ورفع رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب الليجا

- برشلونة يفلت من يوفنتوس وباريس سان جيرمان في أبطال أوروبا

تجنب نادي برشلونة مواجهة يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في التصنيف الأول للنسخة المقبلة لمسابقة دوري الأبطال ولا يمكن أن يقعوا في مجموعة واحدة.

وتتكون أندية التصنيف الأول من الفائزين في أفضل بطولات الدوري بأوروبا الإسباني والإيطالي والفرنسي والإنجليزي والألماني و الروسي، وكذلك أبطال النسخة الحالية من دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

- حارس برشلونة يعلن الرحيل قبل مباراة ليفربول

أعلن ياسبر سيليسين حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال سيليسين لصحيفة سبورت الإسبانية: "سأذهب لعطلة عقب نهاية الموسم، ثم سأحاول إيجاد نادي جديد، لأنني فقط أريد أن ألعب".

وأضاف حارس برشلونة: "المرور لنهائي دوري أبطال أوروبا من بوابة ليفربول لن يكون الأمر سهلاً لأنه فريق جيد وكلنا نعرف ما يمكنهم فعله وما يمكننا توقعه منهم".

ويلعب برشلونة مع ليفربول يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

- برشلونة يقبض على الدوري الإسباني بديكتاتورية

فرض نادي برشلونة هيمنته التامة على كرة القدم الإسبانية، بعدما أحرز لقب الدوري المحلي قبل 3 جولات على النهاية، إذ شارك ليونيل ميسي، كبديل وأحرز هدف الفوز 1- 0، على ليفانتي أمام 91 ألف مشجع متحمس في استاد كامب نو، يوم السبت.

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وأمسك القائد ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة بالدرع بعدما حصد ناديه اللقب للمرة 26 في تاريخه وللمرة الثامنة في 11 عاما، وللموسم الثاني على التوالي يتوج باللقب دون منافسة تذكر من باقي الأندية.

ووصفت صحيفة "ماركا" مؤخرا سيطرة برشلونة على الألقاب في الكرة الإسبانية بأنها أشبه "بالديكتاتورية" كما قالت: "المسابقة المحلية أصبحت المكان المفضل لبرشلونة".

وبعد بداية متوسطة وتبادل إشبيلية وأتلتيكو مدريد الصدارة مع فريق إرنستو فالفيردي، صعد برشلونة إلى القمة في بداية ديسمبر وبدا أنه من المستبعد تماما أن يفقد اللقب.

وخسر برشلونة لآخر مرة في مطلع نوفمب يث تعثر 4-3 على أرضه أمام ريال بيتيس وثارت التساؤلات حول تواضع خط الدفاع، لكن ميسي خرج وحث لاعبيه على الظهور بشكل أفضل في الجانب الدفاعي.

- حجم استثمارات ليونيل ميسي العقارية وأرباحه

واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تضخيم استثماراته العقارية خارج الملعب إلى جانب تألقه مع الساحرة المستديرة.

واحتل ليونيل ميسي المرتبة الثامنة عالميا في قائمة المشاهير الذين حققوا أعلى إيرادات سنويًا في عام 2018، بواقع 111 مليون دولار، بحسب موقع "فوربس".

وذكر موقع صحيفة "إلبايس" الإسبانية أن استثمارات ميسي تشمل فنادق ومباني كبيرة يمتلكها، وآخرها فندق في مدينة مايوركا الإسبانية، ويضم 98 غرفة والذي يعد الثالث له في إسبانيا.

ويمتلك ميسي استثمارات عقارية في مدينة روزاريو منها مبنى عملاق يضم 40 طابقًا.

- راكتيتش يكشف عن مستقبله مع برشلونة

كشف الدوري الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن مستقبله مع البلوجرانا.

وقال راكتيتش أنه باق مع البارسا، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد حول رحيله.

وأكد النجم الكرواتي في تصريحات نقلها حساب "شيرنجويتو" الإسباني: "أود أن أقول إنني لدي 3 سنوات أخرى في العقد، وسأكون هنا حتى نهاية عقدي، يمكن أن يحدث كل شيء، لكنني أريد الاستمرار هنا".

وأشار: "أنا سعيد لأنني في هذا النادي، وبهذه المدينة، وأحب المشجعين والعيش هنا بين سكان مدينة برشلونة".

وأكمل: "الآن انتهينا من الليجا، علينا التفكير في مباراة برشلونة، علينا الإعداد جيدًا قبل التحدث عنها".

واختتم: "لقب الدوري؟ مستحق بالتأكيد، نحن تفوقنا على جميع الفرق طوال الموسم".

- مبابي يهدي ميسي هدية ثمينة

قام الفرنسي اليافع كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم أمس السبت بعمل غير أخلاقي بالمرة بعد أن تدخل بعنف على لاعب نادي رين في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب نهائي كأس فرنسا.

وتلقى اللاعب على أثر تلك الركلة بطاقة حمراء مباشرة ما جعله يغادر المباراة ويفرط في المنافسة التي دخلها مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى.

وقالت " سبورت " الكاتلونية أن مبابي من المنتظر أن يتعرض للإيقاف لأكثر من مباراة الامر الذي يجعل ميسي منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 34 هدفاً قابل للزيادة فيما سيتوقف مبابي عند الرقم 30.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر لقب كأس فرنسا بالسقوط أمام رين بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.