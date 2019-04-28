رياضة | مبابي يهدي ميسي هدية ثمينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يهدي ميسي هدية ثمينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفرنسي اليافع كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم أمس السبت بعمل غير أخلاقي بالمرة بعد أن تدخل بعنف على لاعب نادي رين في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب نهائي كأس فرنسا.

وتلقى اللاعب على أثر تلك الركلة بطاقة حمراء مباشرة ما جعله يغادر المباراة ويفرط في المنافسة التي دخلها مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى.

وقالت " سبورت " الكاتلونية أن مبابي من المنتظر أن يتعرض للإيقاف لأكثر من مباراة الامر الذي يجعل ميسي منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 34 هدفاً قابل للزيادة فيما سيتوقف مبابي عند الرقم 30.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر لقب كأس فرنسا بالسقوط أمام رين بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.