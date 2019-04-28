رياضة | جماهير نابولي تفتح النار على أنشيلوتي والسبب عجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير نابولي تفتح النار على أنشيلوتي والسبب عجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي المدير الفني كارلو أنشيلوتي وذلك برفع بعض اللافتات في ساحة المدينة بعد خروج الفريق خالي الوفاض هذا الموسم دون التتويج بأي بطولة.

ولم يسلم رئيس النادي أوريليلو دي لورينتس من الإنتقادات حيث قامت الجماهير بمهاجمته هو الآخر وذلك لأنه لم يفي بوعده حيث أكد لهم أن أنشيلوتي سيقود الفريق لمشروع حقيقي من أجل التتويج بالبطولات.

وترى الجماهير ان خيار التعاقد مع كارلو كان خاطئاً ويجب تعويضه الموسم المقبل بمدير فني يقود الفريق للوقوف على منصات التتويج من جديد.

ويلعب نابولي في الأمتار الاخيرة من عمر الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس المتوج باللقب بعد أن خرج من كأس إيطاليا وودع دوري اأبطال أوروبا واليوروباليج.