رياضة | صراع دوري أبطال أوروبا يشتعل في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع دوري أبطال أوروبا يشتعل في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل منافسة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس الرباعي "أرسنال - تشيلسي - توتنهام - مانشستر يونايتد" على المركزين الثالث والرابع في البريميرليج.

ولم يستفيد الرباعي في تلك الجولة، ولم يحقق أي فريق منهم الثلاث نقاط، حيث سقط أرسنال أمام ليستر سيتي، وخسر توتنهام هوتسبير أمام ويست هام يونايتد، وتعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي على ملعب الأولدترافورد.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" موقف الرباعي وذلك قبل نهاية البطولة بجولتين فقط.

1- توتنهام هوتسبير

يعد فريق توتنهام هو الأكثر حظا في حصد مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس، حيث يرغب السبيرز في تحقيق الفوز خلال مواجهة واحدة من الاثنان المتبقيان له (بورنموث - إيفرتون)، من أجل ضمان مركز من المركزين الثالث والرابع.

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2- تشيلسي

يملك الفريق الأزرق اللندني تشيلسي 68 نقطة في المركز الرابع، ويتبقى له مباراتين أمام واتفورد على أرضه، وأمام فريق ليستر سيتي على ملعب الكينج باور، ويتفوق على أرسنال صاحب المركز الخامس بنقطتين، حيث يحتاج الفوز في مباراة والتعادل في أخرى لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

3- أرسنال

تضائلت فرص مشاركة أرسنال في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بعد خسارته الثقيلة أمام فريق ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 66 نقطة، ويتبقى له مباراتين أمام برايتون وبيرنلي، ويحتاج تحقيق الفوز في المواجهتين، والوصول إلى 72 نقطة مع سقوط المنافسين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

4- مانشستر يونايتد

يحتاج الفريق الأحمر أبناء أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إلى الفوز في مباراتين أمام هيدرسفيلد تاون، وكارديف سيتي، حيث يحل في المركز السادس برصيد 65 نقطة، وسوف يصل في تلك الحالة إلى 71 نقطة، وينتظر سقوط المنافسين الثلاثة وعدم وصول اثنان منهما إلى تلك النقطة، حتى يضمن تأهله إلى دوري ابطال اوروبا في الموسم القادم.