رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. نجم الملكي يحسم مصيره وأزمة في صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد.. نجم الملكي يحسم مصيره وأزمة في صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها قرار رافائيل فاران نجم الفريق بالاستمرار مع الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- المقابل المادي عائق أمام الملكي للتعاقد مع يوفيتش

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت يعتبر واحد من أبرز اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ظل الآداء المميز الذي يقدمه مع فريقه الألماني.

وأكدت شبكة لي 10 سبورت الفرنسية أن ريال مدريد ليس جاهزاً للتوقيع مع يوفيتش وذلك لأن إدارة آينتراخت فرانكفورت تريد مبلغ 80 مليون يورو مقابل التخلي عن يوفيتش بينما لا يرغب ريال مدريد في دفع أكثر من 50 مليون يورو.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الملكي لا يرغب في الدخول في مزاد على يوفيتش خاصة أن باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز المهتمين بضم النجن الشاب صاحب الـ21 عاماً.

وأفادت الشبكة الفرنسية بأن ريال مدريد لا يفضل التوقيع مع يوفيتش هذا الصيف على الرغم من رغبة العديد من الأندية بالتوقيع معه وأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لايريد التوقيع مع اللاعب بأي ثمن.

- زيدان يتخلص من نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل الظهير الأيسر للفريق ثيو هرنانديز والمعار إلى ريال سوسيداد هذا الموسم.

وأفاد موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن زيدان يرغب في بيع الفرنسي ثيو هرنانديز الصيف المقبل والإحتفاظ بالثنائي مارسيلو وسيرجيو ريجليون.

وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان أخبر إدارة الملكي برغبته في بيع ثيو هرنانديز المعار لمدة موسم واحد في سوسيداد، حيث يريد زيدان التخلي عنه بشكل نهائي.

يذكر أن ثيو هرنانديز البالغ من العمر الـ21 عاماً انضم لريال مدريد في عام 2017 من أتلتيكو مدريد ثم انضم إلى ريال سوسيداد في الصيف الماضي وخاض مع ريال مدريد 23 مباراة وصنع 3 أهداف.

- فاران يقرر الاستمرار مع الملكي

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن رافائيل فاران نجم ريال مدريد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع الملكي وذلك بعد عدة أسابيع من الشكوك حول استمراره في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فاران قرر البقاء مع الفريق الملكي في الموسم المقبل على الأقل وذلك على الرغم من حقيقة أن جميع المشاكل لم يتم حلها حتى الآن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن فاران يرغب في تجديد وتحسين عقده ليكون ضمن أعلى اللاعبين أجراً في الفريق علماً أن عقده الحالي ينتهي في 2020 ولديه شرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

يذكر أن العديد من الأندية ترغب في الفوز بخدمات فاران في نهاية الموسم أبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان الذي يلعب لريال مدريد منذ عام 2011 قادماً من لانس.

- حكيمي يعود إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني من العودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وسلطت التقارير على تألق حكيمي مع بروسيا دورتموند هذا الموسم قبل تعرضه لإصابة مؤخرًا وأفادت أنه ربما لن يعود للعب بعدها حتى نهاية الموسم وغيابه أثر كثيراً على دورتموند.

وأكدت التقارير انتهاء مشوار حكيمي مع دورتموند برمته، حيث أفادت التقارير بأن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان يريد عودة حكيمي هذا الصيف.

وكشفت التقارير عن رغبة زين الدين زيدان في وجود حكيمي على الجهة اليسرى مع مارسيلو بعد أن لعب في هذا المركز أغلب مبارياته مع بروسيا دورتموند ومنتخب المغرب أيضاً.

وذكرت التقارير أن زيدان يفضل حكيمي الذي قام هو بتصعيده للفريق الأول عام 2017 على اللاعب الشاب سيرخيو ريجيلون الذي شارك كثيراً هذا الموسم مع سولاري.

وبتواجد الثنائي داني كارفخال وألفارو أودريوزولا على الجهة اليمنى فإن الحل بالنسبة لحكيمي أن يكون هناك مداورة بينه وبين مارسيلو خاصة أنه تعود على هذا المركز.

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- دورتموند يوضح حقيقة إنتقال "سانشو" لريال مدريد

أوضح مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع جادون سانشو لاعب دورتموند، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفي المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند رحيل "سانشو" عن بوروسيا دورتموند وقال: "جادون سانشو مستمر مع الفريق، وسيلعب مع بوروسيا في الموسم المقبل".

وأضاف: "نحن لم نتلق أي شيء بخصوص سانشو، ولا نتوقع أي شيء ولا نريد أن نفعل ذلك لأننا نواصل التخطيط معه لما هو قادم".

وكانت أنباء ترددت حول رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضم "سانشو" للفريق الملكي وهو ما نفاه المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند تمامًا.

- بنزيما يقترب من أفضل موسم في تاريخه مع الملكي

أصبح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الاسباني، على أعتاب تحقيق أفضل موسم له في مسيرته الكروية، رفقة النادي الملكي بالموسم الحالي.

كريم بنزيما استطاع هذا الموسم أن يسجل 30 هدفا، منها 21 هدفا فقط في الدوري الإسباني.

وكان الموسم الأفضل للمهاجم الفرنسي هو موسم 2015-2016 حين أحرز 24 هدفا، وبالتالي فإنه حاليا تفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز حتى الآن 27 هدفا مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

نجد أن اللاعب الويلزي جاريث بيل قد أحرز 8 أهداف، وحاليا فإنه يحتاج إلى 83 دقيقة حتى يصل إلى 12 هدفا مثلما حدث في الموسم الماضي

ويرغب زيدان في تدعيم خط هجوم ريال مدريد لتعويض الصيام التهديفي الحاد ضمن صفوف الفريق، ويضع في قائمة لاعبيه المستهدف التعاقد معهم في الموسم المقبل نجومًا يتميزون بسجلهم التهديفي العالي أمثال البلجيكي إدين هازارد الذي أحرز هذا الموسم 16 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالإضافة للفرنسي بول بوجبا الذي حقق 13 هدفا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأيضا اللاعب الصربي لوكا يوفيتش الذي أحرز 17 هدفا في الدوري الألماني.

- زيدان يتحدى برشلونة والبايرن ويطلب صفقة جديدة

يفكر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الأسباني في الحصول على خدمات الدولي الإسباني مارك روكا لاعب إسبانيول وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تقرير صادر اليوم الاحد من العاصمة الإسبانية مدريد أكدت مجلة " دون بالون " دخول الريال في منافسة قوية مع برشلونة للحصول على خدمات اللاعب بسبب المستوى الملفت الذي قدمه مع الفريق الاندلسي.

ويرغب زيدان في الحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط خاصةً بعد إقتراب الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش من الرحيل عن صفوف المرينجي.

في المقابل يسعى برشلونة لضم روكا ليكون إلى جانب زخيرة وسط الميدان والبقاء على دكة البدلاء تمهيداً لإصابة أي من اللاعبين وبسبب تقدم بوسكيتس في العمر.

ولا تقتصر إهتمامات الاندية الكبرى على الريال وبرشلونة فحسب بل يسعى البايرن للحصول على خدمات اللاعب الذي يشارك مع إسبانيول منذ العام 2016.

- فلورنتينو بيريز .. 4 ألقاب لـ"الليجا" في 15 عامًا مع ريال مدريد

فشل نادي ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الأسباني بالموسم الحالي، وذلك بعدما حصد غريمه التقليدي برشلونة اللقب للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه على ليفانتي أمس وتصدره جدول ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة.

ولم يستطيع ريال مدريد حصد لقب الدوري الأسباني سوي 4 مرات فقط خلال 15 عامًا منذ رئاسة فلورنتينو بيريز للنادي الملكي.

ريال مدريد استطاع الفوز بلقب الليجا لمرتين في الفترة الرئاسية الأولى التي تولاها فلورنتينو بيريز، حيث فاز لموسمين على التوالي تحت إدارة المدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي وهما موسمي 2000-2001 و2002-2003.

ثم في الفترة التي ترك فيها فلورنتيتنو رئاسة النادي والتي تمتد من عام 2006 وحتى عام 2009 استطاع الفريق الملكي أيضا أن ينتشل فوزه باللقب من فكي غريمه التقليدي برشلونة لمرتين على التوالي في موسمي 2006-2007 و2007-2008.

وبعد عودة فلورنتينو لرئاسة ريال مدريد عام 2009 وحتي الآن، وهو ينفق الأموال الطائلة بهدف حصد أكبر عدد ممكن من لقب الدوري، لكن أحلامه تحطمت على صخرة برشلونة مرات عديدة آخرها هذا الموسم، ولم يفز الفريق الأبيض باللقب إلا في مرتين فقط.