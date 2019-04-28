رياضة | صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يقترب من حسم اللقب ومبابي يحاول ملاحقته

يتنافس الكثير من اللاعبين الهدافين علي لقب هداف الدوريات الأوروبية، تحت مسمي جائزة الحذاء الذهبي في أوروبا خلال العام، واقترب الموسم الكروي 2018/2019 على الإنتهاء.

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف فى أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف فى عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقًا لمستوى الدورى الذى يلعب به اللاعب.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" اللاعبين الذي يتنافسوا علي الحذاء الذهبي ومستويات الدوريات الكبري لإحتساب عدد النقاط.

- عدد النقاط في كل دوري :-

الدورى الإيطالى (2)، الدورى الإسبانى (2)، الدورى الإنجليزى (2)، الدورى الألمانى (2)، الدورى الفرنسى (2)، الدورى الهولندى (1.5)، الدورى البلجيكى (1.5)، الدورى البلغارى (1.5)، الدورى السويسرى (1.5)، الدورى الأسكتلندى (1.5)، والدورى البرتغالى (1.5)، الدوري التركي (1.5).

- وجاء ترتيب المنافسين علي جائزة الحذاء الذهبي كالتالي :-

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1- ليونيل ميسي (برشلونة) 34 هدف - 68 نقطة.

2- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 30 هدف - 60 نقطة.

3- فابيو كواريليا (سامبدوريا) 23 هدف - 46 نقطة.

4- محمد صلاح (ليفربول) + كريستوفر بيوتيك (ميلان) + روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) + كريم بنزيما (ريال مدريد) + لويس سواريز (برشلونة) 21 هدف + مباي دياني (جالطة سراي) + لوك دي يونج (ايندهوفن) 28 هدف - 42 نقطة.

6- دوفان زاباتا (أتالانتا) + ساديو ماني (ليفربول) + سيرجو اجويرو (مانشستر سيتي) + كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 20 هدف - 40 نقطة.

7- نيكولاس بيبي (ليل) + إيميريك أوباميانج (أرسنال) 19 هدف - 38 نقطة.