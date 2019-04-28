رياضة | زيدان يتحدى برشلونة والبايرن ويطلب صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدى برشلونة والبايرن ويطلب صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الأسباني في الحصول على خدمات الدولي الإسباني مارك روكا لاعب إسبانيول وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تقرير صادر اليوم الاحد من العاصمة الإسبانية مدريد أكدت مجلة " دون بالون " دخول الريال في منافسة قوية مع برشلونة للحصول على خدمات اللاعب بسبب المستوى الملفت الذي قدمه مع الفريق الاندلسي.

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ويرغب زيدان في الحصول على خدمات اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط خاصةً بعد إقتراب الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش من الرحيل عن صفوف المرينجي.

في المقابل يسعى برشلونة لضم روكا ليكون إلى جانب زخيرة وسط الميدان والبقاء على دكة البدلاء تمهيداً لإصابة أي من اللاعبين وبسبب تقدم بوسكيتس في العمر.

ولا تقتصر إهتمامات الاندية الكبرى على الريال وبرشلونة فحسب بل يسعى البايرن للحصول على خدمات اللاعب الذي يشارك مع إسبانيول منذ العام 2016.