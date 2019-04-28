انت الان تتابع تفاصيل خبر لعبة "القط والفأر" تُعيد السيتي إلى صدارة "البريميرليغ" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 11:01 مساءً - عاد نادي مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الثمين على مضيفه بيرنلي بهدف دون رد، الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة المحلية.

ويدين الفريق السماوي بالفضل في هذا الفوز إلى مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة الـ63 من المباراة.

ورفع رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيدهم إلى 92 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول، الذي افتتح الجولة بفوز ساحق على ضيفه هيديرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، في حين توقف رصيد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبات السيتي يملك مصيره بين يديه؛ إذ عليه الفوز في مواجهتيه المتبقيتين للاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني توالياً.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تلقى آرسنال هزيمة قاسية على يد مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، لتستمر نتائج "المدفعجية" الهزيلة بالبريميرليغ.

وتجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، في حين وصل رصيد ليستر سيتي إلى 51 نقطة في المركز الثامن.

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ولعب الفريق اللندني منقوصاً منذ الدقيقة الـ36 إثر طرد لاعبه أينسلي مايتلاند نيلس، لكن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري خرج سالماً من الشوط الأول.

وكشر "ثعالب" ليستر سيتي عن أنيابهم في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع البلجيكي يوري تيليمانس، والإنجليزي المخضرم جيمي فاردي (ثنائية)، في الدقائق الـ59 و85 و90+3.

وفي مباراة ثالثة، خيّم التعادل على قمة ملعب "أولد ترافورد" بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بهدف لمثله.

تقدم الإسباني خوان ماتا لـ"الشياطين الحُمر" في الدقيقة الـ11، في حين أدرك مواطنه ماركوس ألونسو التعادل لـ"البلوز"، قبل دقيقتين من صافرة نهاية الشوط الأول.

بهذه النتيجة حافظ تشيلسي على مركزه الرابع برصيد 68 نقطة، متفوقاً على اليونايتد بثلاث نقاط ليستمر المركز السادس.

وتنبع أهمية المركز الرابع في البطولة الإنجليزية الأشهر في العالم إلى كونه يؤهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.