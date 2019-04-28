تشيلسي يتعادل مع "الشياطين" ويعزز آماله بالمركز الرابع

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عزز تشيلسي آماله في المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادل 1-1 مع مستضيفه مانشستر يونايتد، بعدما تسبب الإسباني ديفيد دي خيا حارس صاحب الأرض في هدف التعادل للفريق اللندني الأحد.
وتقدم يونايتد عبر خوان ماتا في الدقيقة 11 لكن تشيلسي أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول عندما فشل دي خيا في إبعاد تسديدة أنطونيو روديغر لترتد إلى ماركوس ألونسو.
وقبل جولتين من النهاية، رفع تشيلسي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع، متقدما بنقطتين على أرسنال الخامس، وثلاث على يونايتد الذي ظل في المركز السادس في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وفاز فريق المدرب أولي غونار سولشاير مرتين فقط في آخر عشر مباريات بجميع المسابقات.
وسيطر "الشياطين الحمر" على الشوط الأول وانتزع تقدما مستحقا عندما أرسل لوك شو تمريرة عرضية إلى ماتا ليهز شباك فريقه السابق في الاحتفال بعيد ميلاده 31.لكن دي خيا، الذي تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة وارتكب العديد من الأخطاء الساذجة، فشل في التعامل مع تسديدة روديغر واستفاد ألونسو من ذلك ليدرك التعادل في الدقيقة 43.
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