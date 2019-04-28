شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الشوط الأول بين الزمالك والنجم الساحلي بهدف كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والنجم الساحلي، المقامة حاليا في الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب برج العرب في محافظة الإسكندرية، بإحراز محمود عبدالمنعم كهربا، هدف فريق الزمالك الأول في مرمى النجم الساحلي خلال الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول والمباراة.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي في سيدى بوزيد التونسية أعقبها انطلاقة المباراة بضغط هجومى للاعبى الفارس الأبيض على الدفاعات التونسية.

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وتعرض ياسين الشيخاوي في الدقيقة الثالثة إلى الاصطدام أمام منطقة الجزاء والسقوط على الأرض، ومرر كهربا كرة داخل منطقة الجزاء نجح في إبعادها مدافع الفريق التونسي إلى منتصف الملعب، وشكل ماهر الحناشي إزعاجا على الخطوط الخلفية للزمالك، وحصل على ركلة جرة في الدقيقة الخامسة.

واعتمد الفارس الأبيض على إرسال الكرات الطويلة خلف دفاعات النجم الساحلي التي لم تشكل أي خطورة، وأهدر الفريق التونسي فرصة لتهديد مرمى الزمالك في الدقيقة التاسعة.

وأضاع يوسف أوباما في الدقيقة العاشرة فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم عقب تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء يفشل في السيطرة عليها ونجح طارق حامد في الدقيقة 12 في إبعاد الكرة من أمام أقدام بن عمر وتتحول إلى ضربة ركنية وجرت محاولات هجومية من قبل لاعبى الأبيض وتعرض كهربا في الدقيقة 18 إلى التسلل.

ونجح ياسين الشيخاوى في إبعاد كرة خطيرة من أمام أقدام يوسف أوباما وسدد كهربا كرة قوية تعلو عارضة الحارس التونسي في الدقيقة 20 ويهدر فرصة التقدم للقلعة البيضاء، وغابت الفاعلية الهجومية للاعب عمر السعيد ولم يظهر سوى في الدقيقة 22 بعد تعرضه إلى التسلل.