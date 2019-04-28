شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج بلقب دوري كرة اليد بفوزه على الأهلي (21- 18) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بلقب بطولة الدوري، بعد فوزه مساء اليوم /الأحد/ على النادي الأهلي بنتيجة (21- 18)، في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.
تفوق الأهلي في الشوط الأول ونجح في إنهاء الشوط لصالحه بنتيجة (11-10)، ولكن نجح الزمالك في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بنتيجة (21- 18).
وكان الزمالك في حاجة لتحقيق التعادل فقط في لقاء اليوم لحصد لقب الدوري، فيما كان الأهلي بحاجة لتحقيق الانتصار للتتويج باللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتوج بلقب دوري كرة اليد بفوزه على الأهلي (21- 18) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.