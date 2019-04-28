شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوج بلقب دوري كرة اليد بفوزه على الأهلي (21- 18) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بلقب بطولة الدوري، بعد فوزه مساء اليوم /الأحد/ على النادي الأهلي بنتيجة (21- 18)، في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

تفوق الأهلي في الشوط الأول ونجح في إنهاء الشوط لصالحه بنتيجة (11-10)، ولكن نجح الزمالك في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بنتيجة (21- 18).

وكان الزمالك في حاجة لتحقيق التعادل فقط في لقاء اليوم لحصد لقب الدوري، فيما كان الأهلي بحاجة لتحقيق الانتصار للتتويج باللقب.