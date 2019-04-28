شكرا لقرائتكم خبر عن بريميرليج (36): سباق القمة يدخل في منحنى غير مسبوق ونتائج سيئة للفرق المطاردة للمربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أختتمت اليوم مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» التي بدأت مساء الجمعة، وانتهت مساء الأحد.

3 مباريات لُعبت اليوم، الأحد،أبرزها كان زيارة مانشستر سيتي لبيرنلي في مواجهة شكلت تغيير جديد في قمة ترتيب البريميرليج بعد فوز الضيوف على أصحاب الأرض بهدف نظيف من توقيع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

وأستعاد مانشستر سيتي قمة الترتيب من ليفربول بعد أقل من 48 ساعة على إرتقاء الريدز لقمة الترتيب برصيد 91 نقطة بعد فوز كبير بخماسية نظيفة على هدرسفيلد تاون مساء يوم الجمعة، لكن فوز مان سيتي اليوم رفع رصيد الفريق إلى النقطة 92، لتتغير قمة الترتيب للمرة ال30 في الدوري هذا الموسم في رقم غير مسبوق في موسم، على مدار عهد البريميرليج.

ودخل سباق القمة هذا الموسم في منعطف غير مسبوق، حيث أصبح هذا الموسم هو أول موسم في تاريخ الكرة الإنجليزية على مستوى الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها (بنظام الفوز = 3 نقاط) الذي يشهد طرفين متصارعين على اللقب يتجاوزا حاجز ال90 نقطة، بوصول رصيد مانشستر سيتي إلى 92 نقطة، ورصيد ليفربول إلى 91 نقطة، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وعزز الأرجنتيني سيرخيو أجويرو رصيده التهديفي في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدف، ليصبح ثاني لاعب في عهد البريميرليج يسجل 20 هدف أو أكثر في الموسم على مدار 5 مواسم متتالية، بعد أسطورة أرسنال، الفرنسي تييري هنري (سجل 20 هدف أو أكثر بداية من موسم 2000/2001 وحتى موسم 2005/2006).

وعلى كينج باور ستاديوم، واصل أرسنال سقوطه المخيب بخسارته ضد مضيفه، ليستر سيتي، بثلاثية نظيفة، في مباراة دون معها الهزيمة الثالثة على التوالي للجانرز، لتتقلص فرصهم في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري الأبطال مع تجمد رصيد الفريق عند 66 نقطة في المركز الخامس.

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وتألق المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي بتسجيله هدفين من أهداف فريقه ال3، ليواصل تألقه تحت قيادة المدرب براندن رودجيرز بوصول رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 18 هدف، مع تسجيله 50% من هذا العدد (9) خلال فترة قيادة الأيرلندي الشمالي لليستر، والتي بدأت منذ نهاية فبراير الماضي.

وعزز فاردي سجله التهديفي ضد أرسنال بالتخصص، ليصل إجمالي أهدافه ضد أرسنال في البريميرليج إلى 8 أهداف، ليكون الخصم المفضل لفاردي في المسابقة، متجاوزًا رقمه الأفضل السابق والذي كان مدون ضد ليفربول (7 أهداف للمهاجم الإنجليزي ضد الريدز في البريميرليج).

وتلقى أرسنال خسارة ثالثة على التوالي بثلاثة أهداف (بعد خسارتيه من كريستال بالاس وولفرهامبتون بنتيجة 3-2 و3-1 على التوالي)، ليتعرض لسلسلة لم يعرفها منذ 53 عام، وبالتحديد في عام 1966 عندما تعرض للهزيمة في 3 مباريات في الدوري بثلاثة أهداف أو أكثر.

وعلى ملعب أولد ترافورد، انتهت القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعادل 1-1، في نتيجة غير مرضية للطرفين وبالأخص أصحاب الأرض الذين فشلوا في تحقيق الفوز في الدوري للمباراة الثالثة على التوالي، لتتقلص فرصهم في الإنهاء ضمن مركز من رباعي القمة بعد أن أصبح رصيدهم الحالي 65 نقطة على بعد 3 نقاط من تشيلسي، الرابع، وقبل نهاية الموسم بجولتين.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق لاعب الوسط الأسباني خوان ماتا الذي اصبح ثاني لاعب في عهد البريميرليج يسجل مع وضد تشيلسي بعد مارك هيوز، لكن خطأ فادح من الحارس دي خيا منح الضيوف هدف التعادل، ونقطة غالية عززت من حظوظهم نحو انهاء الموسم في مركز ضمن رباعي القمة.

وأظهرت الإحصائيات أن الحارس دي خيا أخطأ في 3 كرات تسببت مباشرة في أهداف خلال المباريات ال4 الأخيرة مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات (برشلونة، مانشستر سيتي وتشيلسي)، وهو نفس عدد أخطاء الحارس التي أدت إلى أهداف في المباريات ال123 السابقة مع اليونايتد في مختلف البطولات.

وفشل مانشستر يونايتد في الفوز بجميع مبارياته ال4 الأخيرة (تعادل 1 وخسر 3) في سلسلة لم يتعرض لها منذ ديسمبر من عام 2015 (8 مباريات متتالية دون إنتصار).