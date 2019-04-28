الزمالك يتقدم في الشوط الأول على النجم الساحلي بهدف “كهربا”

انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة على ملعب برج العرب، بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله محمود كهربا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش و حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة و طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا و عمر السعيد، جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في حين بدأ الفريق التونسي المباراة بحذر دفاعي مع اللجوء للهجمات المرتدة، وشكلت عرضيات النجم خطورة على مرمى الفريق الأبيض، ويهدر أوباما أول فرصة للزمالك عن طريق أوباما في الدقيقة العاشرة، وتوالت المحاولات البيضاء للتسجيل ويهدر كهربا فرصة أخرى من تسديدة علت العارضة في الدقيقة 20.

وتشهد الدقيقة 35 أخطر فرصة للزمالك من عرضية فشل عمر السعيد في استغلالها قبل أن تصل لمحمود عبد العزيز الذي يسدد فوق العارضة، قبل أن ينجح محمود كهربا في تسجيل هدف التقدم للزمالك من تسديدة خادعة من داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس.

ويواصل الفريق الأبيض هجومه ويسدد محمود عبد العزيز كرة قوية تمر بجوار القائم، ويشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء لكهربا للاعتراض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.