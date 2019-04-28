ماتا يدافع عن دي خيا.. ويطلب دعم الجماهير له

دافع الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد بشراسة عن مواطنه وزميله حارس المرمى دافيد دي خيا، عقب مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل مع تشيلسي 1-1 مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماتا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يطلق مدافع تشيلسي أنتونيو روديجر تسديدة قوية فشل دي خيا في السيطرة عليها، لترتد إلى ماركوس ألونسو الذي أكملها في الشباك بالدقيقة 43.

وقال ماتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "كل لاعب يمر بلحظات جيدة وأخرى غير جيدة، إنه واحد من الأفضل في العالم، ومن الواضح أنه مُحبط".

وأضاف "لقد كان أفضل لاعب في هذا النادي، لديه كامل دعمي ودعم النادي الكامل أيضا، كل من يحب النادي يجب أن يقدم له الدعم، يجب أن نكون إلى جانبه، إنه صديقي وواحد من أفضل الحراس في العالم".

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وبهذه النتيجة، بقي مانشستر يونايتد في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة وراء أرسنال الخامس، ونقطتين وراء تشيلسي الرابع.

وعلق ماتا على فرص فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، قائلًا "يبدو الأمر وكأن أحدا لا يريد المركزين الثالث والرابع، الكل يعاني، يجب أن نحصد 6 نقاط (من المباراتين المتبقيتين) لكن الأمر لا يعتمد علينا وحدنا".

وتحدث ماتا عن تعادل فريقه مع تشيلسي بقوله: "نحن خائبون، من الواضح أننا أردنا الفوز، نشعر بالخيبة بعدما أدينا جيدا في الشوط الأول، أمر صعب أن تكون قريبًا من المراكز الأربعة الأولى بعدما تكون قد قدمت أداءً عظيمًا للوصول إلى هناك في الأشهر الماضية".