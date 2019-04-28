إيدرسون يدخل تاريخ مانشستر سيتي

حافظ البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي على شباكه نظيفة في مباراة بيرنلي اليوم، ليصل للمباراة رقم 19 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم دون استقبال أهداف.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات فإن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ حراس مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي خلال موسم واحد.

وخاض إيدرسون 36 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، واستقبل 22 هدفا فقط، وحافظ على نظافة مرماه في 19 مباراة.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، قبل جولتين على النهاية، فيما يأتي ليفربول خلفه بفارق نقطة وحيدة، وتتبقى له مباراتين أمام نيوكاسل وولفرهامبتون.