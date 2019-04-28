لاتسيو يعود بنقاط الفوز من ميدان سامبدوريا

عاد لاتسيو بثلاث نقاط ثمينة من عقر دار مضيفه سامبدوريا، بعد أن فاز عليه (1-2) الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ34 بالدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "السيري آ".

وعلى ملعب (لويجي فيراريس)، ارتدى ثوب الإجادة من الفريق العاصمي مهاجمه الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي تكفل بتسجيل ثنائية الفريق في الشوط الأول في الدقيقتين 3 و19.

وفي الدقيقة 45 تأزم موقف سامبدوريا بشكل أكبر في اللقاء بعد أن وجد نفسه منقوصا من لاعب بطرد لاعبه الأوروجوياني جاستون راميريز ببطاقة صفراء ثانية.

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إلا أن هذا لم يمنع أصحاب الضيافة من تسجيل هدف تذليل الفارق في الدقيقة 57 بتوقيع المهاجم المخضرم وقائد الفريق فابيو كوالياريلا، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا في صدارة هدافي البطولة.

وبعد أن اقتنصوا انتصارهم الثاني على التوالي، الـ16 هذا الموسم، يرفع "النسور" رصيدهم لـ55 نقطة في المركز السابع، ليحافظوا على آمالهم في اقتحام منطقة المربع الذهبي الذي لا يفصلهم عنها سوى 3 نقاط مؤقتا.

من جانبه، تجمد رصيد "السامب" عند 48 نقطة يستقر بها في المركز التاسع. .