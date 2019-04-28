أموال بيانيتش تُهدد برشلونة وتوتنهام

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض يتجاوز الـ70 مليون يورو، للحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس لن يوافق على رحيل بيانيتش سواء إلى سان جيرمان أو ريال مدريد، إلا في حالة الحصول على 100 مليون يورو.

وأوضح التقرير، أن سان جيرمان سيرفع من عرضه إلى 80 مليون يورو للحصول على خدمات بيانيتش، تعويضًا للرحيل المنتظر للاعبه أدريان رابيو في الصيف بعد انتهاء تعاقده.

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وأشار الموقع إلى أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، حدد لاعبين لتعويض رحيل بيانيتش المحتمل، وهما الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، والدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام.

ويستهدف يوفنتوس دعم صفوفه بأكثر من لاعب مميز في الميركاتو الصيفي المقبل، لزيادة حظوظه في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وضم اليوفي حتى الآن لاعبًا واحدًا هو الويلزي آرون رامزي، نجم آرسنال، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده.