لقطة طريفة.. جماهير الزمالك تهتف لمدرب تونس ظناً أنه “شيكابالا”

اختلط الأمر على جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، لمؤازرة فريقها أمام النجم الساحلي، بسبب لاعب الفريق الأبيض محمود عبدالرازق “شيكابالا” المعار إلى نادي أبولون سميرني اليوناني.
وقامت الجماهير البيضاء بالهتاف إلى شخص صاحب بشرة سمراء بمجرد دخوله إلى أرض الملعب، ظناً بأنه نجمها المحبب “شيكابالا”، مرددين: “شيكا شيكا”، قبل أن تدرك بعد لحظات الأمر بأنه شخص آخر وليس “شيكابالا”، وتصمت قليلاً.
وعلم موقع “كورة أون” أن الشخص الذي تواجد بأرض الملعب وقامت الجماهير بالهتاف له، هو عماد الدين المهذبي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق النجم الساحلي، ونجم منتخب تونس السابق.
وكان نادي الزمالك طرح 30 ألف تذكرة للمباراة خلال الأيام الماضية، نفذت جميعها خلال 24 ساعة فقط، حسب تأكيدات رئيس الزمالك مرتضى منصور في تصريحات سابقة.
الجدير بالذكر أن لقاء العودة بين الفريقين، تقرر إقامته يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، بمدينة سوسة التونسية.
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