إدارة ملعب برج العرب تحمس جماهير الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلي

قامت إدارة ستاد برج العرب بإذاعة فيديو عبر شاشات الملعب، جاء فيه ملخص لمشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للنسخة الحالية، على أغنية “أنت تقدر” للفنان محمود العسيلي.
ولقى الفيديو حماس كبير من جماهير الزمالك المتواجدة في جنبات الاستاد، والتي حضرت لمؤازرة فريقها الليلة أمام النجم الساحلي.
ويتقابل الزمالك مع بطل تونس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
الجدير بالذكر أن لقاء العودة بين الفريقين، تقرر إقامته يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، بمدينة سوسة التونسية.
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