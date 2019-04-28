شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحقق مع مدربه بعد هجومه على الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 21:24

أحال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البلجيكي سيدومير يانيفسكي إلى التحقيق بداعي هجومه على المجلس إثر شعوره بتقليص صلاحياته بعد تعيين جهاز معاون جديد بعد السقوط أمام وادي دجلة (صفر- 3) في الدوري المصري. ورفض سيدومير التحقيق وغادر التدريب غاضبا ما يشير إلى اقتراب فك ارتباطه بالدراويش. وتراجع الإسماعيلي إلى المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري المحلي برصيد 37 نقطة.



على صعيد متصل، أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي رفع الإيقاف عن المهاجم كريم بامبو وسيعود إلى التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة حرس الحدود. واشتعلت أزمة بين اللاعب وناديه بعد رفضه تجديد عقده.

من جانب آخر، أوضح مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ أن صانع الألعاب حسين الشحات تعافى من الإجهاد في عضلة السمانة، مشددا على أن قرار مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأربعاء المقبل في الدوري المصري يعود للمدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي. وأشار إلى أن المدافع سعد سمير سيعود من ألمانيا خلال أيام، فيما انتظم المدافع محمد هاني في التدريبات بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور على قوة علاقته بمالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، لافتا إلى أن خسارة ناديه أمام بيراميدز لن تفسد هذه الصداقة.