رونالدو يحرز هدفه 600 مع الأندية

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محمد عثمان - الرياض - روما - رويترز | منذ 7 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 15:10

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه 600 في مسيرته مع الأندية، ليمنح يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعادل 1-1 أمام مستضيفه إنترناسيونالي.



وتوج يوفنتوس بلقبه الثامن على التوالي للدوري الجولة الماضية، لكنه وجد نفسه متأخراً في وقت مبكر بهدف مذهل للبلجيكي راديا ناينجولان من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

ورد المهاجم البرتغالي بهدف من تسديدة قوية في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً هذا الموسم متأخراً بفارق هدفين عن فابيو كوالياريلا متصدر قائمة هدافي المسابقة.

وظل إنترناسيونالي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة متقدماً بفارق أربع نقاط عن روما، بينما رفع يوفنتوس، الذي أهدر نقاط الفوز للمرة السادسة في 34 مباراة هذا الموسم، رصيده إلى 88 نقطة.