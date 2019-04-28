شكرا لقرائتكم برشلونة يحرز لقب الدوري الـ26 رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برشلونة - رويترز | منذ 7 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 15:09

أحرز برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الثامنة في آخر 11 عاماً و26 في تاريخه، بعدما تغلب 1-صفر على ضيفه ليفانتي (السبت) بفضل هدف قائده ليونيل ميسي، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني.



ويملك الفريق القطالوني 83 نقطة من 35 مباراة متقدماً بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد، قبل ثلاث جولات من النهاية وضمن اللقب بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره القادم من العاصمة.