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برشلونة يحرز لقب الدوري الـ26 رسمياً

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محمد عثمان - الرياض - برشلونة - رويترز | منذ 7 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 15:09

أحرز برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الثامنة في آخر 11 عاماً و26 في تاريخه، بعدما تغلب 1-صفر على ضيفه ليفانتي (السبت) بفضل هدف قائده ليونيل ، الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني.


ويملك الفريق القطالوني 83 نقطة من 35 مباراة متقدماً بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد، قبل ثلاث جولات من النهاية وضمن اللقب بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره القادم من العاصمة.
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