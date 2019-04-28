شكرا لقرائتكم شالكه يسدي خدمة لبايرن بإسقاطه دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دورتموند (ألمانيا) - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 28 أبريل 2019 - اخر تحديث في 28 أبريل 2019 / 15:10

اسدى شالكه خدمة لبايرن ميونيخ المتصدر بإسقاطه في دربي الرور الوصيف بوروسيا دورتموند 4-2 (السبت) في مباراة خشنة شهدت طرد لاعبين للفريق الخاسر، فيما ضمن لايبزيغ الثالث حسابياً أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على فرايبورغ 2-1 في المرحلة الـ31 من الدوري الألماني لكرة القدم.



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وسجل دانيال كاليدجوري (18 من ركلة جزاء و62)، والسنغالي ساليف سانيه (28)، والسويسري بريل-دونالد إمبولو (86) أهداف شالكه، وماريو غوتسه (14) والبلجيكي أكسيل فيتسل (85) هدفي دورتموند.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء مرتين في غضون 6 دقائق، بداية بقائد وصانع ألعاب دورتموند ماركو رويس الذي ارتكب خطأ من الخلف على سوات سردار (60)، وثم المهاجم ماريوس وولف بعدما كرر الخطأ ذاته على اللاعب نفسه (65).

وتلقى صاحب الأرض صفعة موجعة في دربي منطقة الرور في سعيه إلى الخروج بنقاط المباراة الثلاث ومواصلة الضغط على بايرن ميونيخ، قبل ثلاث مراحل من النهاية مع اختتام هذه المرحلة.

وتجمد رصيد دورتموند عند 69 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن بايرن (70) قبل حلول الأخير ضيفاً على نورمبرغ صاحب المركز قبل الأخير اليوم (الأحد)، وألحق شالكه الخسارة الأولى بالفريق "الأصفر والأسود" على ملعبه هذا الموسم، ورفع رصيده في سعيه لتفادي السقوط إلى الدرجة الثانية إلى 30 نقطة في المركز الـ15.