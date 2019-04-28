شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بدورى المحترفين لليد .. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بعد فوزه على غريمه التاريخى النادى الأهلى بنتيجة 21/18 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على صالة أكتوبر. وفشل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى فى حصد اللقب والثأر من الفريق الأبيض بعد الحصول على السوبر الأفريقى مؤخرا على حساب الأهلى. Advertisements الفريق الأحمر فشل أيضًا فى مصالحة جماهيره بعدما خسر أيضا لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عقب خسارة السوبر الأفريقى. فيما نجح الفريق الأبيض فى الحصول على ثانى بطولات هذا الموسم بالفوز بدورى المحترفين بعد التتويج بالسوبر .

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