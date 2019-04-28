بث مباشر لحظة بلحظة الزمالك 1 النجم الساحلي 0...

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جدة - عمرو شويل بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والنجم الساحلي فى الكونفدرالية

يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 30 ألف مُشجع، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تُؤمن موقفه قبل مباراة العودة التى ستقام فى تونس يوم 5 مايو المقبل.

الزمالك تأهل إلى دور نصف النهائى بالكونفدرالية، عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما تعادل سلبيا مع الفريق المغربى بملعب أدرار بالمغرب وفاز عليه فى الإياب بالسويس بهدف نظيف، فيما تأهل النجم الساحلى إلى هذا الدور بعدما فاز على الهلال السودانى بنتيجة 5 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، حيث فاز فى تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يفوز فى الإياب أيضا على ستاد الجيش بالسويس بهدفين مقابل هدف.

ويقدم "الخليج 365" بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والنجم الساحلي لحظة بلحظة للقراء فى جميع أنحاء الوطن العربي والعالم لكل العشاق والمتابعين من جماهير القلعة البيضاء.

1 : بداية المباراة التى تجمع بين الزمالك و النجم الساحلى

2 : انحصار اللعب فى منطقة وسط الملعب

3 : وقوع لاعب النجم الساحلى امام منطقة جزاء الزمالك

4: هجمة خطيرة للزمالك ولكن دفاع النجم ينقذ الكرة

5 : ظغط متواصل من لاعبى الزمالك على النجم فى خط وسط الفريق التونسى

6 : كرة طويلة من طارق حامد فى جبهه حمدى النقازولكن تنتهى بخطا للنجم الساحلى

8 : ظغط من لاعبى الزمالك على النجم فى منطقه جزاء النجم

9 : خطا للنجم على حدود منطقه جزاء الزمالك وتم التفيذ ولكن تمر بسلام بجانب القائم

10: هجمة خطيرة للزمالك ولكن يضيع اوباما امام مرمى النجم

11: ركله ركنية للنجم الساحلى من جهة اليسار

12: تسديدة صاروخية من لاعب النجم ولكن اعلى مرمى الزمالك

14: خطا على محمود كهربا فى منطقة دفاع النجم الساحلى

15: ربع ساعه تمر بدون أهداف فى مباراة النجم الساحلى و الزمالك

17 : تمريرات عشوائية من لاعبى الفريقين

18 هجمة خطيرة للزمالك ولكن ينقذ حارس النجم الهدف الأول فى فريقة

19: هجمات خطيرة للزمالك ولكن تمر بسلام على مرمى الزمالك

20 : سيطرة من لاعلى النجم على الكرة فى منطقة خط الوسط

21 : رمية تماس للنجم الساحلى من جهه اليسار

22 :ضغط كبير على لاعبى الزمالك من النجم الساحلى لتسجيل الهدف الأول

23 : تسلسل على لاعب النجم قبل تسجيل الهدف الاول

24 : هجمات متالتية للزمالك على مرمى النجم

25 : رمية تماس للنجم الساحلى من جهه اليسار

26 : ركنيه للنجم ولكن يشدد لاعبى الزمالك

27 : راسية خطيرة من لاعب النجم بعد ركنية ولكن تمر بسلام

29 : ضغط من لاعبى النجم على الزمالك حتى يسجلو الهدف الأول لهم

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30 : نصف ساعة تمر بدون أهداف بين الزمالك و النجم

32 خطا للاعبى الزمالك فى منصف منطقة الملعب

33 : محمود عبد العزيز يهدر الهدف الأول للزمالك امام مرمى النجم

35 : جووووووووووووول الأول للزمالك عن طريق كهربا بعد تصويبة صاروخية

37 : هدوء فى المباراة بعد تسجيل الهدف الاول للزمالك

39 : هجمات خطيرة للنجم على مرمى الزمالك لتسجيل هدف التعادل لكن تفشل

41 : تسديدة خطيرة من زيزو ولكن تمر بجانب القام

42 : انحصار اللعب فى خط وسط الملعب من لاعبى الفريقين

43: تمريرات عشوائية من لاعبى الفريقين

44 : خطا لحمدى النقاز من جهة اليسار بعد تتدخل خطير من لاعب النجم

45 : انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك و النجم

46 : بداية الشوط الثانى من المباراة

47 : انحصار اللعب فى وسط ملعب المباراة بين الفريقين

49 : ركله ركنيه للنجم الساحلى من جهة عبد الله جمعه

50 : تسلل على لاعب الزمالك ليحرم الزمالك من اضافة الهدف الثانى

51 : سقوط عمر السعيد بعد تتدخل لاعب النجم فى منقطة جزاء الفريق التونسى

52: لاعب النجم يهدر كرة التعادل بعد خطا محمود علاء

55 : كهربا ينقذ الزمالك من الهدف الأول للنجم بتشتيت الكرة لركلة ركنية

56 : ضغط من لاعبى النجم على الزمالك لتسجيل الهدف الاول

57 : الونش ينقذ الزمالك من انفراد للاعب النجم

58 : توقف اللعب لسقوط لاعب الزمالك بعد تتدخل مع لاعب النجم

60 : هدوء فى اللعب بين الفريقين

61 : جنش ينقذ الهدف الأول فى مرمى الزمالك بعد راسية خطيرة من لاعب النجم لتتحول الى ركلة ركنية

64 : تغير لفريق النجم الساحلى لايجاد حل فى التسجيل هدف التعادل

68: هجمة للاعبى الزمالك لكن دفاع النجم ينقذ الكرة