شكرا لقرائتكم الصقر يقيم "عزومة" سمك للاعبى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق والمشرف على الكرة بنادي بيراميدز عزومة سمك للاعبي فريقه مساء اليوم الأحد فى أحد المطاعم الشهيرة احتفالاً بالفوز على الزمالك ومن قبله الأهلى فى بطولة الدوري العام.

كان بيراميدز قد فاز على الأهلي ثم الزمالك بنتيجة 1 / 0.

Advertisements

ويحتل بيراميدز حالياً المركز الأول فى بطولة الدوري العام برصيد 63 نقطة ثم الأهلي ثانياً برصيد 61 نقطة و الزمالك 60 نقطة.