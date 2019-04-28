شكرا لقرائتكم رباعية الاتحاد في النصر تشعل "تويتر".. حذف وإقفال ووعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تتوقف إثارة مباراة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس الملك يوم السبت عند الدقيقة 120 وحدود الملعب، بل إنها امتدت إلى أبعد من ذلك بكثير عندما انتقلت إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فور إعلان حكم المباراة بيريتش فوز المضيف برباعية وبلوغه نهائي كأس الملك ليواجه التعاون نهاية الأسبوع الجاري.



وسجل البديل رومارينيو هدفين في مرمى النصر في الشوطين الإضافيين ليمنح فريقه فوزاً كبيراً قوامه أربعة أهداف مقابل هدفين، وهو الفوز الثاني للاتحاد على النصر خلال أسبوعين بعدما تغلب عليه دورياً 3-2.

وبدأت الإثارة عندما وضع حساب اتحاد جدة الرسمي تغريدة موجهة إلى حساب النصر يسأله إذا ما كان يريد اللعب مرة ثالثة في دوري أبطال آسيا، مرفقاً صورة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، في إشارة إلى فوزي الاتحاد المتتاليين على الأصفر.



تغريدة حساب الاتحاد المحذوفة

وبعدما حصلت التغريدة على آلاف من إعادة التغريد والتفضيل والردود، حذف الاتحاد تغريدته بطلب من رئيسه لؤي هشام ناظر.



وكتب ناظر على حسابه الرسمي في "تويتر": طلبت من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات التي لا ترتقي - في رأيي - لأخلاقيات نادي الاتحاد. وزاد: صحيح أنه لم يقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها أيضاً لا تعبر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل.

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وفي المقابل وصف حساب نادي الاتحاد باللغة الإنجليزية مراوغة فهد المولد لنور الدين أمرابط بأنها أفضل نسخة من "استدارة كرويف" الشهيرة، وحصلت التغريدة على 12 ألف إعادة تغريد.

لكن المفاجئ أن الحساب الرسمي للنادي الجدّاوي لم ينتبه إلى أنه كتب اسم الأسطورة الهولندية الخالدة يوهان كرويف بشكل خاطئ، حيث كتب Cryuff بدلاً من الاسم الصحيح Cruyff.



الحساب الإنجليزي للنادي الجدّاوي كتب اسم يوهان كرويف بطريقة خاطئة

وفي تلك الأثناء فاجأ عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الذي سجل هدفي فريقه في مرمى الاتحاد، متابعيه بتحويل حسابه إلى حساب شخصي، مغلقاً الباب أمام غير المتابعين من توجيه أية تغريدة له، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بالنسبة للمهاجم المغربي ظهر يوم الأحد.



وأعاد حساب نادي النصر تغريدتين كتبهما بدر السليمان المتحدث الرسمي المكلف بالنادي، وقال فيهما: بناء على توجيهات رئيس مجلس الادارة، شرع المركز الإعلامي في نادي النصر برصد التغريدات المسيئة تجاه منسوبي النادي من لاعبين وإداريين لتحويلها للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديمها للجهات المختصة.



وأضاف: أكد رئيس مجلس الإدارة بناء على التوجيه العاجل بعدم التنازل عن أي شخص أو وسيلة مسيئة للكيان من لاعبين أو إداريين، كائنا من كان، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية من الإدارة المختصة بالنادي.