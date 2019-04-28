شكرا لقرائتكم سوزا يعود إلى تدريبات أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب أهلي جدة في تدريبات فريقه يوم الأحد وذلك بعد عودته إلى جدة قبل أيام.

وكان سوزا الذي تعرض إلى إصابة في عضلات البطن أواخر يناير الماضي قد خضع إلى عملية جراحية وقضى فترة تأهيل امتدت قرابة 3 أشهر، قبل أن يعود إلى جدة للانضمام إلى تدريبات الفريق.

وخاض سوزا 15 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مع الأهلي، آخرها أمام أحد والتي كسبها فريقه بخماسية دجانيني تافاريز.