شكرا لقرائتكم ليدز يتعادل مع أستون فيلا ويؤكد صعود شيفيلد رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز شيفيلد يونايتد بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد تعادل ليدز يونايتد 1-1 مع أستون فيلا في دوري الدرجة الثانية يوم الأحد.

وفاز شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني 2-صفر على إبسويتش تاون السبت ليرفع رصيده إلى 88 نقطة وابتعد الآن بفارق خمس نقاط عن ليدز صاحب المركز الثالث مع تبقي مباراة واحدة على نهاية المسابقة.

وتأهل نوريتش سيتي، الذي يملك 91 نقطة، إلى الدوري الممتاز بفوزه2-1 على بلاكبيرن روفرز السبت.