الصفاقسي يقطع نصف الطريق نحو نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

اسماء السيد - قطع الصفاقسي التونسي نصف الطريق نحو التأهل الى نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى منذ 2013 والخامسة في تاريخه، وذلك بفوزه على ضيفه نهضة بركان المغربي 2-صفر الأحد في ذهاب نصف النهائي.
ويدين الصفاقسي، الفائز بالمسابقة ثلاث مرات (2007، 2008 و2013) بعد دمج كأس الاتحاد مع كأس الكؤوس عام 2004، بفوزه الى علاء الدين المرزوقي وحمزة المثلوثي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 27 و47 من ركلة جزاء على التوالي.
ويأمل الفريق التونسي الذي بلغ نهائي 2010 الى جانب تتويجه بألقابه الثلاثة، أن يحافظ على هذه الأفضلية حين يحل ضيفا على نهضة بركان الأحد المقبل.
ويلعب لاحقا الزمالك المصري مع ضيفه النجم الساحلي التونسي في المواجهة الثانية ضمن دور الأربعة.
ملخص مباراة الصفاقسي ونهضة بركان:
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