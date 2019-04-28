فيديو.. المساكنى يضل طريق مرمى الزمالك ويهدر فرصة تعادل النجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر يوسف المساكنى لاعب النجم الساحلى، فرصة إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 53 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ويتقدم الزمالك على النجم الساحلى بهدف أحرزه محمود كهربا فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. Advertisements وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خط الهجوم: عمر السعيد. ويضم تشكيل النجم كلاً من.. حراسة المرمى: مكرم البديري، خط الدفاع : صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة، خط الوسط: كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى، خط الهجوم: حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى.

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