شكرا لقرائتكم خبر عن صعود فريق نادى بيلا الرياضى بكفرالشيخ للدورى الممتاز "ب" بعد غياب 12عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد فريق بيلا الرياضى بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، للدورى الممتاز "ب" رسميا، بقيادة الكابتن عبداللطيف الدومانى، وذلك عقب فوزه على نادى "شبان بداوي" نادى بالدقهلية، حيث أحرز فريق بيلا 3 أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره.

من جانبه، قدم الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، التهنئة لفريق بيلا، معربا عن سعادته بصعود بيلا للدورى الممتاز "ب" ليمثل محافظة كفرالشيخ خلال المنافسات على الصعود للدورى الممتاز "أ" مع المحافظات الاخرى.

وقال، محروس، إنه سيتم تكريم الفريق والجهاز الفنى والإدارى تكريما معنويا، خلال الأيام القادمة، لتحفيزهم على استمرار المنافسات والصعود الى دورى الأضواء والشهرة "الممتاز أ"، خلال الأعوام القادمة وتمثيل المحافظة تمثيلا مشرفا.

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وأكد محروس، أنه سيخاطب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لزيادة الدعم المادى للنادى، تشجيعا لهم، داعيا أندية كفرالشيخ للسير على خطى نادى بيلا والمنافسة الشريفة والقوية مع الفرق الاخرى.

الجدير بالذكر، أن نادى بيلا الرياضى يعود للدور الممتاز "ب" مرة أخرى بعد غياب استمر أكثر من 12 عام، حيث كان الصعود الأخير له فى عام 2006.