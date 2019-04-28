شكرا لقرائتكم خبر عن الجلابية تظهر فى مدرجات الزمالك أمام النجم الساحلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر بعض مشجعى الزمالك الذين يرتدون "الجلابية" فى مدرجات ستاد برج العرب، من أجل مؤازرة فريقهم أمام النجم الساحلى، بالمباراة التى تجمعهما حاليًا، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم الزمالك على النجم الساحلى بهدف أحرزه محمود كهربا فى الدقيقة 36 من عمر المباراة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خط الهجوم: عمر السعيد.

ويضم تشكيل النجم كلاً من.. حراسة المرمى: مكرم البديري، خط الدفاع : صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة، خط الوسط: كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى، خط الهجوم: حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى.