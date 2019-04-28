شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليم يفوز بذهبيتان وفضية فى وزن 96 بمنافسات أفريقيا لرفع الاثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت فعاليات اليوم الرابع من البطولة الإفريقية لرفع الأثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 الي 30 إبريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

استطاع الرباع المصري محمد سليم بالفوز بـ 2 ميدالية ذهبية وفضية، حيث استطاع أن يرفع 170 كجم في الخطف، و200 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع 370 كجم.

وجاء المصري رجب عبد الرازق في المركز الثاني بذهبية و2 فضية، حيث استطاع ان يرفع 161 كجم في الخطف، و 201 كجم في الكلين، ليحصل علي فضية المجموع باجمالي 362 كجم.

أما في المركز الثالث، جاء الرباع الجزائري صدام موصوي، برصيد 3 ميداليات برونزية، حيث استطاع أن يرفع 161 كجم، و 193 كجم في الكلين، ليحصل علي برونزية الإجمالي 354 كجم.

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