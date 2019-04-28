شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" طلائع الجيش يحصد برونزية دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى احتلال المركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة دورى المحترفين بالفوز على سبورتنج فى النهائى بنتيجة 25 /21 .

من جانبه أكد طارق محروس على رضاؤه عن إنهاء الموسم فى هذا المركز فى ظل اعتماده على العناصر الشابة.

بينما حصد الزمالك لقب الدورى بالفوز على الأهلى فى النهائى 21 /18 على صالة أكتوبر الدولية.

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