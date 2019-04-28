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"صور" طلائع الجيش يحصد برونزية دورى المحترفين لكرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى احتلال المركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة دورى المحترفين بالفوز على سبورتنج فى النهائى  بنتيجة 25 /21 .

 

من جانبه أكد طارق محروس على رضاؤه عن إنهاء الموسم فى هذا المركز فى ظل اعتماده على العناصر الشابة. 

 

بينما حصد الزمالك لقب الدورى بالفوز على الأهلى فى النهائى  21 /18 على صالة أكتوبر الدولية.

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فريق كرة اليد بطلائع الجيش 

 

9982e992-1a28-4799-aa06-a10272067e7b الجهاز الفني لطلائع الجيش
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لاعبى طلائع الجيش

 

 

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