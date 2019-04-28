شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عزومة سمك من الصقر للاعبى بيراميدز بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق والمشرف على الكرة بنادي بيراميدز عزومة سمك للاعبي فريقه مساء اليوم الأحد فى أحد المطاعم الشهيرة احتفالاً بالفوز على الزمالك ومن قبله الأهلى فى بطولة الدوري العام.

كان بيراميدز قد فاز على الأهلي ثم الزمالك بنتيجة 1 / 0.

ويحتل بيراميدز حالياً المركز الأول فى بطولة الدوري العام برصيد 63 نقطة ثم الأهلي ثانياً برصيد 61 نقطة و الزمالك 60 نقطة.

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أحمد حسن ولاعبي بيراميدز