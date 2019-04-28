صور .. عزومة سمك من الصقر للاعبى بيراميدز بعد الفوز على الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق والمشرف على الكرة بنادي بيراميدز عزومة سمك للاعبي فريقه مساء اليوم الأحد فى أحد المطاعم الشهيرة احتفالاً بالفوز على الزمالك ومن قبله الأهلى فى بطولة الدوري العام.
كان بيراميدز قد فاز على الأهلي ثم الزمالك بنتيجة 1 / 0.
ويحتل بيراميدز حالياً المركز الأول فى بطولة الدوري العام برصيد 63 نقطة ثم الأهلي ثانياً برصيد 61 نقطة و الزمالك 60 نقطة.
أحمد حسن ولاعبي بيراميدز
لاعبى بيراميدز
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