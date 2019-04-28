شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يشعل مواجهة الزمالك والنجم فى مدرجات برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل شيكابالا صانع ألعاب الزمالك الذى أنهى إعارته لأبولون سميرنى، مدرجات برج العرب، بعد تواجده فى الملعب فى مواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وحرصت جماهير الزمالك على التفاعل مع شيكابالا فور حضوره إلى مقصورة استاد برج العرب لمساندة الفريق الأبيض فى المواجهة المرتقبة مع الفريق التونسى.

ويدخل الزمالك الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.