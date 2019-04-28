شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. صعود كفر الزيات وبيلا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد فريقى مالية كفر الزيات وبيلا إلى دورى القسم الثانى بعد فوزهما اليوم على السكة الحديد وشباب بداوى بالترتيب فى الجولة قبل الأخيرة من ترقى القسم الثالث .

وقد نجح مالية كفر الزيات فى تحويل هزيمته فى بداية اللقاء أمام السكة الحديد بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة فى صدارة المجموعة ويتأكد صعوده من جديد للقسم الثانى .

وفى ذات السياق حقق بيلا تحت قيادة عبداللطيف الدومانى الفوز على شباب بداوى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد أبناء بيلا إلى 13 نقطة ويضمن صعوده أيضا للقسم الثانى بعيدا عن نتيجة مباراته الأخيرة امام مياه البحيرة المقرر إقامتها السبت المقبل .

وقد دخلت جماهير مالية كفر الزيات في حالة من الفرحة الهستيرية بعد اطلاق حكم المباراة صافرته معلنا فوز فريقها وصعوده لدوري القسم الثاني بعيدا عن نتيجة مباراته الأخيرة امام البنك الاهلي الذي حقق فوزا كبيرا علي نجمة سيناء بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليحتاج أبناء البنك الأهلي لتحقيق الفوز علي مالية كفر الزيات في الجولة الاخيرة لحسم الصعود للقسم الثاني .



الصورة الرئيسية للمالية



المدير الفنى للمالية

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