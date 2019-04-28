شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى تهنئة بلقب اليد عبر شاشة برج العرب أمام النجم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك، التهنئة بفوزه بلقب دورى اليد بعد فوزه على الأهلى عبر الشاشة الداخلية فى استاد برج العرب، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض مع النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
كما حرصت إدارة استاد برج العرب على بث عبر الشاشة الداخلية خالص التمنيات لفريق كرة القدم بالزمالك بالتوفيق فى الكونفدرالية والصعود إلى النهائى وحصد لقب البطولة الأفريقية.
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