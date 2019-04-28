شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. التعادل السلبى "قائم" بين الزمالك والنجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:" محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما بدأ النجم الساحلى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"مكرم البديرى فى حراسة المرمى، صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة فى خط الدفاع، كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى فى خط الوسط، حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى فى خط الهجوم".

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جاءت بداية المباراة بهجوم من الزمالك الذى حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها إبراهيم حسن بجوار القائم الأيمن لمرمى النجم فى الدقيقة الثانية وحاول الفريق الأبيض الاعتماد على الجبهة اليسرى المتواجد فيها عبد الله جمعة وكهربا ومرر الأخير عرضية قوية فى الدقيقة 8 أبعدها دفاع النجم.

وتبادل النجم بعد ذلك الهجمات مع الزمالك وحصل على ركلة حرة مباشرة نفذها كريم العواضى بتمريرة ساقطة داخل منطقة الجزاء قابلها الشيخاوى برأسية مرت بجوار مرمى الزمالك وجاءت الفرصة الأخطر للزمالك فى أول ربع ساعة فى الدقيقة 11 بتمريرة من كهربا إلى عبد الله جمعة الذى حولها بعرضية أرضية لأوباما الخالى من الرقابة لتمر الكرة أمامه وأبعدها دفاع النجم.

وفى الدقيقة 20 من ركنية للزمالك أبعدها دفاع النجم لتصل إلى كهربا على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية ولكن مرت أعلى مرمى الفريق التونسى ونشط النجم الساحلى معتمداً على تحركات ياسين الشيخاوى ولكن دون جدوى من جانب الفريقان.