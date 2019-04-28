شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى محترفى كرة اليد بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 21 /18، فى النهائى الذى أقيم على صالة أكتوبر الدولية.

وكان الشوط الأول انتهى لصالح الأهلى بنتيجة 11 /10، بالرغم من تألق محمد على حارس الزمالك الذى أدى شوطا رائعا.

وتعد هذه البطولة الثانية التى يحصدها الفريق الأبيض على حساب الأهلى، بعدما نجح مؤخرا فى حصد السوبر الأفريقى فى النسخة التى اختتمت فى المغرب .

بينما فشل الفريق الأحمر فى مصالحة جماهيره بعد خسارة السوبر والكؤوس الأفريقية فى المغرب.