شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. النجم الساحلى يهز شباك الزمالك من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد لاعبو النجم الساحلى مرمى الزمالك، بسديدة رأس فى شباك مرمى الأبيض من الخارج بعد كرة مرسلة من الركنية فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خط الهجوم: عمر السعيد.

ويضم تشكيل النجم كلاً من.. حراسة المرمى: مكرم البديري، خط الدفاع : صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة، خط الوسط: كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى، خط الهجوم: حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى.