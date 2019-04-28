للمرة الثانية.. أحمد علي يكسر الرقم الإفريقى فى البطولة الافريقية لرفع الاثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع البطل المصري أحمد علي للمرة الثانية كسر الرقم الإفريقي في منافسات وزن 89 كجم في الكلين بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وذلك بعد ان استطاع أحمد على رفع وزن 200 كجم ليكسر الرقم الافريقي السابق والذى كان 199 كجم. Advertisements الجدير بالذكر أن اللاعب استطاع أن يكسر الرقم الافريقي في الخطف بعد أن استطاع رفع 163 كجم.

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