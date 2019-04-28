yalla live مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الشوط الثاني في الكونفدرالية| بث مباشر مباراة...

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بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة

yalla live مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 28/4/2019، ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

الموعد البلد 19.00 بتوقيت غرينتش ولندن 20.00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب 21.00 بتوقيت مصر والسودان 22.00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وبغداد 23.00 بتوقيت عمان والإمارات

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القناة الناقلة التي ستعرض بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة ماتش الزمالك اليوم ضد النجم، معلقين، وهما كل من المعلق عصام الشوالي، والمعلق علي محمد علي، مومن هنا تجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي والزمالك اليوم.

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الآن دخول لاعبي الفرقين إلى أرضية ملعب المباراة من أجل الإحماء. نهاية لاعبي الزمالك والنجم من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس من جديد Advertisements سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي، كل من المعلق عصام الشوالي، والمعلق علي محمد علي. دخول اللاعبين من جديد إلى أرضية الملعب بداية المباراة بعد قليل الجماهير تساند لاعبي الزمالك. الان بداية مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر مرور 34 دقيقة من المباراة التعادل السلبي بين الفرقين مستمر إلى الان. هدف الزمالك الأول عن طريق ألاعب محمود كهربا في الدقيقة 37 من المواجهة نهاية الشوط الأول انتهت نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الشوط الأول من المباراة، بقدم الزمالك المصري،بنتيجة هدف دون رد، ليتأجل الحسم إلى مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الزمالك والنجم اليوم.

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تما الإعلان أنه قبل بداية مشاهدة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي التونسي، سيتم الوقوف دقيقة صمت، وذلك بعد طلب إدارة النجم الساحلي، من مراقب المباراة الأمر،بعد الحادث الأليم، التي تعرض له العديد من المواطنين يوم أمس، بسبب حادة سير خطيرة، في منطقة سبالة من محافظة سيدي بوزيد.

هذا وسيكون موعد إجراء مباراة العود والإياب، بين الزمالك والنجم الساحلي، في الخامس من شهر ماي/مايو القادم إن شاء الله.

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